Élection présidentielle en Côte d'Ivoire : Madiambal Diagne renonce à être observateur de la CEDEAO

Le journaliste Madiambal Diagne avait été choisi parmi les membres de la mission de la CEDEAO pour l’observation du scrutin présidentiel prévu le 31 octobre prochain en Côte d’Ivoire. Finalement le patron du groupe Avenir Communication ne sera pas du voyage. Il pointe du doigt une mauvaise préparation de cette mission. « J'ai finalement renoncé à la Mission de la CEDEAO pour l'observation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les conditions d'organisation de cette mission ne m'ont pas agréé. Les personnes qui se disaient rassurées par ma cooptation comprendront ma position », a twetté Madiambal Diagne.

La mission est composée d’un autre sénégalais en l’occurence Seydou Nourou Ba, ancien ambassadeur et président du Dialogue politique au Sénégal, de Mme Shirley Ayorkor Botchwey, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration régionale du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la Cedeao, chef de mission et du Général Francis Béhanzin, le commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité de la Cedeao.