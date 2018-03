Élection présidentielle : Serigne Modou Kara choisit le candidat Macky Sall et lance “Tollou Allarba"

” Tollou Allarba” : c’est un concept que Serigne Modou Kara vient de lancer officiellement ce soir à Dakar “. Ce projet, selon leader du Pvd, vise l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Cheikh Modou Kara entend ainsi faire de ce concept un modèle émergent pour faciliter l'essor de l'agriculture. Si l'on en croit Noreyni, "Tollou Alarba" s'inscrit dans une démarche de solidarité et d'entre aide, inspirée de la vie et de l’œuvre de Khadim Rassoul ... C’est à cet effet que le guide religieux, en perspective de la présidentielle du 24 février 2019, compte soutenir le président Macky Sall. “Permettez-moi de vous annoncer mon soutien personnel au président de la République Mr Macky Sall. Toutefois, j’en discuterai avec les membres de ma coalition que j’ai baptisée la « Coalition du siècle », élargie à toutes les bases pour voir s’ils me le concèdent”, a déclaré Kara Mbacké.