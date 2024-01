Élection présidentielle 2024 : l'Union européenne déploie 130 éléments pour une mission d'observation électorale

À moins d'un mois de l'élection présidentielle du 25 février 2024, l'Union européenne a déployé une Mission d'Observation Électorale de 130 Observateurs issus des 27 États membres de l'UE, de la Suisse, de la Norvège et du Canada dans les 14 régions du Sénégal.



L'annonce a été faite ce mercredi par la députée au Parlement européen Malin Björk lors d'une conférence de presse. Et l'équipe cadre sera composée de 10 experts électoraux, un groupe de 32 observateurs de longue durée qui seront déployées vendredi, 64 observateurs de courte durée qui vont rejoindre la mission, une délégation de membres du Parlement européen et une vingtaine de diplomates en poste à Dakar.







L'objectif de la mission est de rencontrer tous les candidats à l'élection présidentielle où qu'ils soient. Selon la députée du Parlement européen, cette mission sera impartiale, indépendante et n'interférera pas dans le processus électoral. Ainsi, elle a également rappelé les principes qui guident l'observation électorale européenne : "ces élections appartiennent au peuple sénégalais. Nous voulons contribuer, par notre évaluation objective, à un processus électoral démocratique dans lequel toutes les voix peuvent être entendues, et les choix des électeurs sénégalais respectés", dit-elle.







Elle ajoute : "certes, la Mission d'Observation électorale est présente au Sénégal grâce à l'initiative du Gouvernement sénégalais, mais elle fonctionne en toute indépendance. Tous les observateurs doivent respecter les lois sénégalaises ainsi qu'un code de conduite qui garantit leur impartialité et leur non-ingérence".