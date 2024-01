Élection présidentielle 2024: Talla Sylla s’allie à Aly Ngouille Ndiaye

Après avoir renoncé à sa candidature pour la magistrature suprême, le leader de « Jëf Jël » rejoint l’ancien ministre de l’intérieur et candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Talla Sylla va accompagner Aly Ngouille N’diaye pour le prochain scrutin aux multiples incertitudes.







Pour continuer sa marche vers le développement économique et social du Sénégal, Talla Sylla et le Jëf Jël entendent regrouper leurs forces convergentes pour refonder la République.