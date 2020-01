Élection par decrét à la mairie de Dakar / Mame Mbaye Niang précise : « Je suis candidat, si... »

Avec l'approche des éléctions locales, les ambitions des uns et des autres commencent à se manifester. C'est le cas notamment de l'actuel ministre, chef de cabinet du président de la république.



Interpellé sur la question de la ville de Dakar, l'ancien ministre de la jeunesse sera catégorique : « je ne nie pas que la ville de Dakar m'intéresse même si, il faut le savoir, Ngor est ma première station... ».



Continuant son argumentation, il dira que son honnêteté et son respect pour la voix des sénégalais, ne lui permettent pas d'accepter de se faire élire dans une voie outre que démocratique.



Il écarte ainsi, cette possibilité d'être élu par décret car, la voie de la sollicitation des voix des sénégalais est plus crédible.



Mame Mbaye Niang rappellera par ailleurs que l'acte III, jouera un rôle important dans la vie des communes et que le président a bien eu l'idée de les renforcer pour donner un punch d'autonomie et de bonne marche de ces communes.