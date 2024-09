Élection législative : le Mouvement Tekki de Mamadou Lamine Diallo soutient la liste Pastef 

Le Mouvement Tekki, à travers un communiqué de presse, a montré son engagement à soutenir la liste Pastef pour les prochaines législatives qui se tiendront le 17 novembre. Dans cette note, le mouvement a magnifié la décision du chef de l'État qui a dissous l'Assemblée nationale et invite tous ses militants à se mobiliser pour remporter les joutes électorales.



"Le mouvement Tekki salue à sa juste valeur la dissolution de l'assemblée nationale décidée par le président de l'assemblée nationale Bassirou Diomaye Faye, qui est la conséquence directe des manipulations constitutionnelles et de la loi électorale opérées par le régime du président Macky Sall en douze années de présidentialisme absolu.Obtenir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale pour engager les ruptures patriotiques nécessaires pour le bien-être des populations est un impératif.C'est pourquoi le mouvement Tekki soutient sans réserve et sans condition la liste pastef du président Ousmane Sonko.



Le mouvement Tekki appelle ses responsables, militants et sympathisants à se mobiliser pour la victoire éclatante de la liste le 17 novembre 2024 dans la paix et la stabilité et défaire ainsi l'opposition adepte du présidentialisme absolu et de la prédation des ressources du peuple et ses coalitions, inter-coalitions, liste parrainée, lit-on.