Élection en Guinée Conakry / Cellou Dalein Diallo : « Alpha Condé opère un hold-up électoral »

À quatre jours des joutes électorales en Guinée Conakry, le président sortant Alpha Condé a pris une décision majeure, en à croire à son opposant farouche, Cellou Dalein Diallo. Dans son compte Twitter, l’opposant alerte : « constatant son échec inévitable, Alpha Condé opère un hold up électoral le 18 octobre. Il vient de décider que le représentant d'aucun candidat n'aura droit à une copie du PV d’un bureau de vote lors de l'élection présidentielle », fait-il savoir.



L’opposant estime que « cette mesure est une grave violation du code électoral et privera les candidats d'une pièce à conviction permettant de prouver toute fraude, notamment par falsification ou substitution de PV. Si elle est appliquée, cette décision ôtera toute transparence et crédibilité au scrutin ».



Poursuivant son argumentaire, il souligne que le président sortant aurait écrit en ces termes. « Je n'ai pas confiance en mes cadres » martèle à Kankan, Alpha Conde. QUEL AVEU D’ÉCHEC ET D’IMPUISSANCE ! Je suis convaincu aussi que ses cadres ne lui font pas confiance. L'heure est venue pour les Guinéens de tourner la page de sa gouvernance », conclut Dalein Diallo.