Élection du bureau de la chambre des métiers de Dakar : le Président déplore le nombre de cartes non récupérées

Le bureau de la chambre des métiers de Dakar a tenu un point de presse ce mardi 8 Mars 2022 au village artisanal de Dakar, pour apporter des éclaircissements par rapport aux prochaines élections. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour apporter des éclaircissements sur les prochaines élections du nouveau bureau de la chambre de métiers de Dakar. En effet, nous avons constaté qu'il y a un groupe de personnes qui veut saboter ces élections. Il y a plus d'une centaine de cartes non récupérées, ce qui montre effectivement que ces gens ne veulent pas que les élections puissent se dérouler de la plus belle des manières », s’est désolé Fallou Ndiaye.



D'ailleurs, ajoute-t-il, une campagne de sensibilisation a été menée sur le fichier et le déroulement des élections. « Ils ont été bien informés sur le fichier. Ce que nous pensons est que le fichier est une étape préalable à l’organisation des futures élections », martèle Fallou Ndiaye.