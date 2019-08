Election du Maire et du Président du conseil départemental (CD) au suffrage universel direct : Le SEP de BBY applaudit et se félicite du consensus et des résultats des acteurs du dialogue.

Appréciant les derniers résultats du dialogue politique, le Secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk yaakaar (SEP/Bby) salue vivement les consensus auxquels a abouti la rencontre du 22 Août 2019 tenue par la commission du dialogue politique, un des volets de dialogue national.



En effet, ladite commission a réalisé un consensus fort pour l'élection du Maire et du Président du conseil départemental (CD) au suffrage universel direct.



En outre, Il a été retenu que chaque partie prenante fasse des propositions sur :



· le mode d'élection des adjoints et des vice-présidents,



· du remplacement du Maire ou du Président du Conseil départemental en cas de vacance,



· des relations entre le Maire et ses adjoints, entre le Président du CD et ses vice-présidents, etc.





Par ailleurs, la commission a également retenu, en ce qui concerne le bulletin unique, de mettre en place une commission technique chargée d'étudier la question afin d’aboutir à des conclusions.



Le SEP/BBY se félicite des ces résultats positifs issus des dernières rencontres de la commission du dialogue politique et encourage l’ensemble des acteurs du dialogue à persévérer dans la voie de la construction progressive des consensus pour l’intérêt supérieur de la nation.



Fait à Dakar, le 23 aout 2019 Le SEP/BBY