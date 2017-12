Election de Weah : " Ce que j'ai dit à George au téléphone...! " (El Hadj Diouf, international de football)

"C'est extraordinaire!" c'est ainsi que l'international sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf qualifie l'élection de George Weah au sommet de l'Etat du Libéria. " Il a beaucoup fait pour son pays, et c'est pourquoi son pays lui a rendu honneur " a encore martelé Dioufy.



Avant d'informer que " j'ai eu Weah au téléphone pas plus tard que ce matin et hier, ce que je lui ai dit c'est de ne pas changer et d'accompagner la jeunesse."

Poursuivant son propos, El Hadj Ousseynou Diouf de conclure " nous joueurs de foot, on est aux anges de voir un collègue au sommet d'un Etat..."