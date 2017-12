Election de George Weah / L’ancien international sénégalais Roger Mendy se prononce : “George nous a tous surpris (…) Quand il entreprend quelque chose, il va jusqu’au bout »

Suite à l’élection de l’ancien footballeur George Weah comme président du Liberia, le monde du football se manifeste entre félicitations et soutien à « Mister George.»



Ainsi, l’ancien international sénégalais, Roger Mendy, est revenu sur la longue histoire d’amitié et de complicité qui le lie au nouveau président Libérien. Les deux hommes se sont connus vers les années 1988 alors qu’ils jouaient à l’As Monaco. A cette époque les capacités footballistiques de Weah ne laissaient pas entrevoir les prémices d’une carrière politique.



Désormais, le premier et unique africain à avoir gagné le ballon d’or européen, quitte les pelouses pour investir le Palais de la République Libérienne.