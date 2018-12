Election Présidentielle 2019 : « Je soutiens le Président Macky Sall et je m’engage ! » (Par Ibrahima Macodou Fall)

Le 24 Février 2019, les sénégalais vont se rendre aux urnes pour élire leur Président. Leur choix sera décisif pour l’avenir de notre pays. Pour ma part, j’ai choisi d’apporter mon soutien au Président Macky Sall. J’ai décidé de m’engager pour sa réélection, et la réalisation de son Programme le Plan Sénégal Emergent (PSE).



Le Président Macky Sall a su succéder à une présidence caractérisée par une gouvernance ayant installé notre pays dans un cycle de croissance économique faible. Il a hérité de projets de grande envergure à l’état d’inachevé, et de plans montés au détriment des intérêts de notre pays (AIBD, Port de Dakar, Plan Takkal, Sénégal Airlines …). Il a trouvé, un pays confronté à de grands déséquilibres des finances publiques, un déficit budgétaire de grande ampleur, et un environnement difficile pour les ménages et le secteur productif qui ont souffert d’une distribution défaillante de l’électricité.



Le PSE a impulsé de nouvelles dynamiques porteuses de progrès pour notre pays. Une meilleure gouvernance et l’amélioration de la gestion des finances publiques, ont permis de rétablir ses fondamentaux économiques. Le taux de croissance économique a été multiplié par quatre, et le déficit budgétaire divisé par deux. Notre pays retrouve ainsi une bonne image auprès des investisseurs, une bonne signature auprès de la communauté financière internationale, et affiche de bonnes perspectives économiques.

Le FMI et la Banque Mondiale, dans leurs rapports d’évaluation de nos politiques économiques, ont tous souligné les bons résultats réalisés par le Sénégal sous le leadership du Président Macky Sall. Notre pays a obtenu de grands succès diplomatiques qui font la fierté du peuple sénégalais. Le bilan du Président Macky Sall au plan politique, institutionnel et économique est fort élogieux. Il serait fastidieux d’énumérer ici, toutes ses réalisations dont l’impact positif sur les conditions de vie des sénégalais en milieu rural et urbain, est bien réel.



Réélire le Président Macky Sall, c’est soutenir son programme de redressement économique et de développement, c’est renforcer cette dynamique de progrès économique et social engagée, c’est mettre notre pays à l’abri de périls que pourrait entrainer un choix hasardeux.

Pourquoi je m’engage ?

- J’ai relevé dans la démarche du Président Macky Sall la cohérence des discours et des actes. Dans un cadre de rassemblement bien assumé, le Benno Bokk Yakaar, il a incarné l’esprit de responsabilité dans sa gouvernance. Il a fait preuve de constance, d’engagement et de détermination pour faire progresser notre pays. Il a montré sa capacité à diriger notre pays, et à le mettre sur la voie de l’émergence. Le Président Macky Sall, à travers son Programme le PSE, a une vision volontariste, lucide et réaliste pour notre pays. Mon souhait, pour l’intérêt de Tous, est qu’il puisse réaliser avec succès ce Programme porteur de progrès. Il a besoin pour cela, d’une force politique et sociale. J’ai décidé de lui apporter mon soutien et de l’accompagner.



- Je partage avec le Président Macky Sall les grandes options traduites dans son Programme ; les investissements d’avenir, les choix pour une justice sociale et la réduction des inégalités, les orientations pour la jeunesse et les générations futures, les politiques publiques notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, l’éducation, la santé, la formation professionnelle et l’apprentissage.



- J’ai choisi aussi de m’engager aux côtés du Président Macky Sall, parce qu’il présente, un profil convaincant pour présider aux destinés de notre pays, les cinq prochaines années. Il représente à mes yeux, au regard de son parcours, de son bilan de premier mandat, de son Programme, et de sa stature d’homme d’état respecté, un choix pertinent pour le bien du Sénégal. Ce choix porté par une coalition sérieuse et responsable, est un gage de stabilité politique et institutionnelle pour gérer dans la paix, le passage de notre pays à son nouveau statut de pays pétrolier et gazier porteur de risques.



- Je trouve en Macky Sall, les qualités d’un homme politique pondéré et d’une sensibilité humaniste ancrée dans nos valeurs sociales et culturelles. Au cours de sa présidence, il a fait montre de grandeur, de tolérance et a su prendre de la hauteur pour préserver la paix sociale. Il est un homme d’action à l’écoute de ses concitoyens, et en phase avec les enjeux de notre temps.

François Mitterrand dans une de ses célèbres citations dit : « L’homme politique s’exprime d’abord par ses actes ; c’est d’eux dont il est comptable ; discours et écrits ne sont que des pièces d’appui au service de son action ». Le Président Macky Sall s’est exprimé par des actes forts et palpables, au service de son peuple. Je le soutiens, et je m’engage à ses côtés pour un second mandat afin qu’il puisse continuer à gouverner notre pays, et réaliser son Programme le PSE. Dans cette perspective, j’appelle avec force à soutenir sa candidature et à une mobilisation pour le conduire dès le premier tour, à la victoire.

Ibrahima Macodou Fall

​​​​Président du Mouvement Acteurs pour le Développement de la Ville de Thiès ​​​​​​​ (ADEVIT)