Élection HCCT à Kolda : toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin (CEDA).

Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin des hauts conseillers des collectivités territoriales (hcct) à Kolda. L'information a été donnée par la commission électorale départementale autonome. D'après son président, le Dr Malang Diockou, tout le matériel est en place pour les deux bureaux installés à l'école maternelle de la préfecture quelques heures avant le scrutin de ce dimanche 04 septembre. Ce dernier de préciser qu'il n'y a qu'une seule liste à Kolda en l'occurrence celle de Benno Bokk Yakaar. Et tous les conseillers municipaux et départementaux des communes du département vont voter dans ces deux bureaux.

Dans la foulée, nous avons approché un des candidats Alassane Baldé, de la seule coalition inscrite pour le scrutin à savoir Benno. Ce dernier de rappeler : "je remercie le président de la République d'avoir fait confiance à ma modeste personne. Dans la foulée, je remercie les leaders Moussa Baldé, Mame Boye Diao et Abdoulaye Bibi Baldé qui n'ont fait aucune objection par rapport à mon choix... Je les remercie aussi pour leur soutien y compris celui de mes collègues maires et conseillers... Avec mon choix et celui de Coumba Baldé, j'ai vu l'unité du Benno. C'est pourquoi, j'encourage les leaders à continuer dans ce sens et c'est Kolda qui gagne. Pour le moment, on se prépare à voter demain dans la paix et la tranquilité..."