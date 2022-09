Élection HCCT à Kolda : le scrutin se déroule dans de bonnes conditions...

Le scrutin des hauts conseillers des collectivités territoriales (hcct) de ce dimanche 04 septembre se déroule dans de bonnes conditions à Kolda. Le vote a démarré à huit heures dans le calme et la sérénité.

Dans les deux bureaux du centre de vote logés à l'école maternelle de Ndiobène, c'est la grande affluence des conseillers municipaux et départementaux pour accomplir leur devoir civique. À cet effet, rien n'est laissé en rade par la CEDA en terme de bulletins, urnes, isoloirs, encre et enveloppes pour un bon scrutin. Il faut signaler qu'aucun incident n'a été noté pour le moment.



Mais également, le personnel comme les présidents de bureau, les assesseurs et les secrétaires, la sécurité sont présents dans le centre.



Le mandataire départemental de Bby Moussa Baldé (MAER) et les candidats Coumba Baldé et Alassane Baldé ont effectué leur devoir citoyen tôt ce matin. Il faut rappeler qu'il n'y a qu'une seule liste à Kolda, celle de Benno Bokk Yakaar.



Pour ces élections, le mandataire départemental Moussa Baldé n'a ménagé aucun effort pour ramener tout ses camarades à l'essentiel, notamment la victoire du Benno.



Ayant juste fini d'accomplir son devoir citoyen, Alassane Baldé (candidat) de soutenir : "c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime avec cette forte mobilisation des élus. Avec la création de deux bureaux de vote par la préfecture, on espère d'ici 15 heures que tout le monde aura voté. Et on est très confiant pour la suite..."



Comme tout le département vote à Kolda commune, les élus continuent d'affluer vers le centre de vote.