Élection HCCT à Kolda : BBY passe largement après la proclamation des résultats provisoires.

Après dépouillement des urnes pour l'élection du HCCT, BBY passe après la proclamation des résultats provisoires des deux bureaux logés au centre de l'école maternelle.



Ainsi pour le bureau 1, BBY obtient 222 voix sur 275 nombre de votants pour 375 nombre d'électeurs inscrits avec 51 bulletins nuls. Et pour le bureau 2, BBY obtient 211 voix pour un nombre de votants de 268 avec 374 nombre d'électeurs inscrits et 04 bulletins nuls.



Avec ces résultats provisoires les candidats de BBY, Alassane Baldé et Coumba Baldé, passent pour le Haut conseil des collectivités territoriales en faveur du département de Kolda.