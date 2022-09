Élection HCCT Kolda / Boubacar Diallo : « BBY va passer comme une lettre à la poste… l’opposition a peur en sachant qu’elle serait battue à plate couture… » 

Le maire de Saré Yoba Diéga (Ldr Yessal/Bby) tacle l’opposition et la taxe de « peureuse » pour son refus de participer à l’élection des HCCT. Ainsi, il estime que la liste BBY va « passer comme une lettre à la poste » car étant le bon choix des populations qui ont compris les jeux de l’opposition. Et si cet élan de solidarité et d’unité du Benno à Kolda continue dans cette lancée autour des leaders en taisant les « querelles internes », la coalition fera des résultats indiscutables.



À en croire Boubacar Diallo, « la mouvance présidentielle va passer comme une lettre à la poste, en tout cas, on l’espère énormément vu la mobilisation... » Dans la foulée, il précise : « l’opposition a fui ses responsabilités en boycottant l’élection du HCCT alors qu’elle vient de participer aux récentes législatives, il y a moins de deux mois. D’ailleurs, elle faisait partie du HCCT sortant. L’opposition a peur en sachant qu’elle sera laminée. Nous voyons que l’opposition a trompé le peuple, mais elle ne pourra plus le faire désormais avec notre détermination. »



À cela, il ajoute sans détours : « aujourd’hui, même la façon dont ils discutent pour la création de groupe parlementaire met à nu leurs tares. Voici une preuve qui montre que ces gens n’aiment pas le Sénégal. Pour moi, ce sont des manipulateurs et leur vrai visage est en train de se découvrir de jour en jour. » Mieux, il souligne que, « ce n’est pas l’intérêt du peuple sénégalais qui les intéresse, mais leur intérêt crypto personnel basé sur une ambition démesurée. Cependant, ils nous trouveront sur le terrain aux côtés des populations pour leur dire que le meilleur choix et profil est Macky Sall. »



À propos du scrutin, il soutient : « je me félicite du bon déroulement du scrutin. Mais également, je me réjouis de la belle mobilisation des conseillers de l’ensemble du département pour venir accomplir leur devoir citoyen. Et comme d’habitude dans le département le Benno va triompher à l’heure du dépouillement à 18 heures. Nous gardons bon espoir que cette unité entamée entre nous va continuer pour l’intérêt général. En tout cas, nous maires du département, sommes réunis avec les responsables pour taire les querelles internes et permettre au président de la république3 de continuer ses chantiers. C’est pourquoi, nous devons nous unir pour l’essentiel comme le montre le choix de nos candidats au HCCT … »