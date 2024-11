Election Américaine: un responsable du Hamas dit que "le soutien aveugle" à Israël "doit prendre fin"

Un responsable du Hamas a affirmé mercredi à l'AFP que le "soutien aveugle" des Etats-Unis à Israël devait "prendre fin", après plus d'un an de guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza.



"Ce soutien aveugle pour l'entité sioniste doit prendre fin, car il se fait aux dépens de l'avenir de notre peuple ainsi que de la sécurité et la stabilité de la région", a affirmé Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, dont l'attaque sanglante sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre dans le petit territoire palestinien.