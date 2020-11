Élargissement de la majorité présidentielle : Le collectif des maires du département de Kaolack félicite le président Macky Sall.

C'est travers un communiqué lu à Dakaractu que le collectif des maires du département de Kaolack s'est félicité de la décision du chef de l'État d'élargir la majorité présidentielle avec la nomination de certaines figures de l'opposition dans le gouvernement "d'ouverture" et de "combat" et à la présidence du CESE.



"Le collectif des maires du département de Kaolack salue cette action de haute portée du président Macky Sall d'autant plus que cette retrouvaille entre acteurs politiques de bords différents constitue une résultante du dialogue national dont il a été l'initiateur avisé. Pour rappel, le président Macky Sall, après l'avoir annoncé à l'occasion de son 1er message à la nation après sa brillante réélection pour son quinquennat en cours, avait lancé ledit dialogue le 28 mai 2019. Son appel a enregistré l'adhésion, très majoritairement, de la classe politique et de la société civile dans l'intérêt supérieur et exclusif de la consolidation de notre démocratie et de notre nation, confirmant ainsi l'exception sénégalaise en la matière...", a-t-on lu dans le communiqué.



Selon les maires du département de Kaolack, "dans un contexte de crise sanitaire à impact économique liée à la pandémie de la covid-19, le Sénégal a besoin plus que jamais de l'unité et de la mobilisation de tous ses fils et de toutes ses forces vives afin de relever les nombreux défis qui se dressent sur le chemin vers l'émergence. "Le collectif des maires du département de Kaolack félicite et renouvelle son soutien au président Macky Sall, et s'engage à l'accompagner dans la consolidation de l'élargissement de la majorité présidentielle à l'opposition, dans le combat contre la Covid-19 et dans la mise en œuvre du PAP2 en vue d'arriver à un Sénégal émergent à l'horizon 2035, dans la solidarité et l'État de droit..."

Ledit collectif félicite et encourage en même temps les membres entrants comme sortants de ce nouveau gouvernement.



Revenant sur la participation du chef de l'État à la 3 ème édition du Forum de Paris, le collectif l'a également facilité "pour la pertinence de son discours de très haute portée stratégique et géopolitique pour un monde plus juste, mais surtout plus solidaire et plus tolérant partageant des valeurs communes faisant de nos différences une source d'enrichissement mutuel".