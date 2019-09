Elans de xénophobie en Afrique du Sud : Le CIRID condamne et suggère une réunion urgente de crise

Le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID) a suivi avec attention et effroi les violences xénophobes perpétrées à l’endroit de frères africains en terre sud africaine et exprime son inquiétude face à ces tueries sur une grande échelle.

Notre continent indigné, a manifesté sa colère dans plusieurs pays qui comptent de nombreux ressortissants en Afrique du Sud notamment le Nigéria, Etat membre de la C.E.D.E.A.O.



La riposte a engendré au plan politique, la fermeture de missions diplomatiques et au niveau économique le boycott par le Nigéria du Forum Economique Mondial du Cap. Sans oublier la fermeture de toutes les agences du géant MTN au Nigeria qui perd ainsi son plus grand marché fort de 190 millions d'habitants. Cette crise d'identité panafricaine, est anachronique et honteuse au lendemain de la naissance de la Zone de libre-échange Continentale africaine, adoptée par 54 États membres de l'Union le 30 mai dernier à Niamey.

Le CIRID estime que le Discours de Haine entre Africains ou contre l'Africain, représente une menace réelle sur la stabilité de l'Afrique et de ses institutions fondatrices de l'Unité africaine, fruit de luttes menées par plusieurs générations de panafricanistes.

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a certes condamné avec la dernière énergie, ces flambées de violences xénophobes mais il est urgent que les Organisations africaines sous régionales se mobilisent.



Dans cette optique, le CIRID encourage la tenue d'un Sommet de haut niveau entre la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), la CEEAC (Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale), la SADC, (Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe), l'EAC (Communauté de l’Afrique de l’Est) pour une sortie de crise pacifique et durable.



Dans cet élan de mobilisation des capacités endogènes, le CIRID compte particulièrement sur la CEDEAO qui, en plus de sa vocation originelle de favoriser l’intégration économique en Afrique de l’Ouest, est habilitée à jouer un rôle de médiation dans des conflits qui secouent la sous-région.

Pour rappel, le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID) est une institution d’alerte précoce, de médiation et de dialogue dans des contextes de crise socio-politiques dans le monde en général et en Afrique en particulier.

Le CIRID est également bénéficiaire d’un statut consultatif auprès des Nations Unies.



Fait à Dakar, le 12 septembre 2019