Élan de solidarité : La Convention des Jeunes Reporters manifeste son soutien à Cheikh Yérim Seck.

Vague de soutien pour le patron de Yerim Post. La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (Cjrs) a manifesté son soutien à Cheikh Yérim Seck, frappé par une mesure de garde à vue, pour avoir tenu des propos, dans l'émission FMN sur la 7TV, selon lesquels 4 milliards de Fcfa et non 650 millions auraient été saisis dans l’affaire Batiplus par les gendarmes.



« La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal s'inquiète des atteintes répétitives et dangereuses orchestrées par le régime actuel à la liberté de la presse », peut-on lire dans le communiqué des jeunes reporters.



Ces revers et la dégradation de la liberté de la presse ont renforcé les interrogations de la Cjr sur les vraies intentions de l’autorité judiciaire. « Cette situation inadmissible et intolérable ne cesse de s'empirer depuis l'avènement de Me Malick Sall à la tête du département de la Justice. L'arrestation de Cheikh Yérim Seck pour diffusion de fausses nouvelles n'en est qu'une dernière et honteuse illustration », renseigne encore le communiqué.



Les membres de la Cjrs redoutent que les jeunes reporters soient les principales victimes de cette « jurisprudence inique ». « Vouloir exiger d'un journaliste de dévoiler ses sources équivaut à une tentative d'assassinat contre cette profession, un des piliers de la démocratie sénégalaise », selon les membres de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (Cjrs).



Concernant l'affaire Batiplus, la CJRS compte sur la justice pour le triomphe de la vérité.