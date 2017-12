Elaboration du plan national de l'aménagement et du développement térritorial : L'Anat partage le bilan diagnostic de la région de Kolda

Dans sa mission de structurer l'espace et assurer le développement territorial du pays, l'agence nationale d'aménagement et du développement territorial a partagé lors d'un comité régional de développement, le rapport du bilan diagnostic de la région de Kolda pour l'élaboration du plan national de l'aménagement et du développement territorial.

Ce bilan qui porte sur l'étude de cinq thématiques à savoir : l'environnement et les ressources naturelles, la dynamique démographique et spatiale, le développement humain, la dynamique économique et l'intégration régionale et enfin la gouvernance territoriale a permis de constater les déséqulibres qui freinent le développement de la région.



Ainsi cette rencontre était une occasion pour les acteurs de relever tous les enjeux et les défis concernant le développement territorial de Kolda...