Élaboration du plan national de l'aménagement et du développement territorial : À Sédhiou, l'Anat et les autorités locales se penchent sur le développement de la région

Dans le cadre d'un partage du bilan diagnostic pour l'élaboration du plan national de l'aménagement et du développement territorial, l'Agence nationale de l'amenagement et du développement territorial a réuni les autorités locales ainsi que les acteurs de développement de la région de Sédhiou pour partager le rapport du bilan diagnostic.



Ce rendez vous d'échanges et de partage entre les différents participants a permis de faire des recommandations allant dans le sens de cette partie de la Casamance qui regorge d'énormes opportunités de développement.

Parmi ces recommandations, on peut citer la correction des incohérences territoriales, la création des chaînes de valeur au sein des filières porteuses de la région et la diversification du tissu industriel de la région entre autres recommandations.

Ce bilan note égale un grand déséquilibre tant sur le développement humain que sur la dynamique économique et sur la gouvernance territoriale...