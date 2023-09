El Malick Seck : "Notre soutien total à Amadou Ba"

Le choix de Amadou Ba comme candidat de Bennoo a le mérite de rassurer le camp présidentiel et les citoyens sénégalais soucieux de la paix, de la stabilité et de l'émergence économique. L'homme a sans aucun doute le meilleur profil des futurs candidats de 2024. Je suis totalement en phase avec le choix du Président Macky Sall et nous soutiendrons notre grand frère et ami Amadou Ba pour une victoire au premier tour d'ici quelques mois.