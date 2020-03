El Hadji Mansour Mbaye : « Nous implorons aux vénérés de prier pour que cette pandémie s’estompe »

Invité par le coordonnateur des journées culturelles et religieuses de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, El Hadji Mansour Mbaye après les Salamalecs d’usage, ne s’est pas empêché de parler de l’actualité marquée par la propagation du Coronavirus. Il demande à plus de prières pour que Dieu pardonne les humains.

« Nous implorons aux vénérés de prier pour que cette pandémie s’estompe. Nous implorons le Tout Puissant de nous éradiquer cette maladie qui ne cesse de faire des victimes et ravages dans le monde. Nous demandons au fondateur du Mouridisme, à Maodo Malick Sy, à El Hadji Foutiyou Tall, de prier encore pour l’éradication de cette pandémie » dit-il.