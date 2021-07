El Hadj Mansour Mbaye sur la situation nationale : « Ce qui se passe avec cette pandémie, exige de nous tous des efforts... Conformons-nous aux recommandations des médecins (...) Ce que je conseille à la jeunesse... »

"Que le Tout Puissant nous épargne cette pandémie au nom de son prophète, Mohamed (PSL)!" C'est avec ces mots de prières qu'El Hadj Mansour Mbaye a débuté son expression sur l'évolution de la pandémie de Covid-19.



Considéré comme un de nos sages pour ses conseils et recommandations, El Hadj Mansour Mbaye, dans un entretien avec la chaîne Tidiane Asfiyahi, a rappelé aux sénégalais et aux jeunes particulièrement, à penser aux enjeux de l'heure.



Avec cette propagation du virus, le président des communicateurs traditionnels appelle à la retenue. "Nous devons tous souhaiter que notre pays sorte de cette phase critique. C'est tout le peuple qui va en bénéficier", a t-il avancé revenant également sur les recommandations des médecins.



"Il nous faut redoubler de vigilance, bien porter les masques, se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser la solution hydro alcoolique etc... Le moment n'est pas au relâchement".



Sur le plan de la stabilité du pays, El Hadj Mansour Mbaye regrette les événements de mars 2021 et invite la jeunesse à se ressaisir. Témoin de l'histoire, El Hadj Mansour Mbaye rappelle les événements de 1962 avec l'histoire entre Senghor et Mamadou Dia et fait la relation avec l'empreinte que nos guides religieux nous ont laissés pour protéger ce pays.



"Nous invitons la jeunesse à se ressaisir, à penser à leurs familles, leurs proches, amis et savoir que ce pays leur appartient".



Dans un registre religieux, El Hadj Mansour Mbaye, a salué l'apport important de tous les hommes religieux, en passant par la famille de El Hadji Maodo Malick Sy, représentée par Serigne Babacar Sy Mansour, celle de Cheikh Ahmadou Bamba, représentée par Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké et tous les autres guides religieux qui ne cessent d'égrener leurs chapelets pour faire régner la paix dans le pays.



De la même manière, El Hadj Mansour Mbaye, qui rappelons-le, connaît bien le monde politique et l'histoire politique du Sénégal, a invité les acteurs à faire preuve d'esprit républicain, particulièrement l'opposition, à laquelle le président national des communicateurs traditionnels a réitéré son appel à "une opposition dans une démarche saine et républicaine".