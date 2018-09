El Hadj Malick Gueye à Macky Sall : « Tu peux gagner des élections sans pour autant utiliser certaines méthodes…»

El hadj Malik Guèye, le leader du mouvement « Sukhali Sine/Saloum And ak Senegaal » était à Niassène dans la localité de Foundiane, en région de Fatick. Il a eu droit à une réponse favorable des populations sorties nombreuses répondre à son appel. Il a indiqué ne pas être pas d’accord avec le principe du parrainage et qu'il ne croyait lui qu’au verdict des urnes.

« Je ne suis pas d’accord avec le principe du parrainage, mais je ne le rejette pas totalement non plus. Je ne crois qu’à la vérité des urnes. Le reste pour moi n’est que futilité » a-t-il dit.

L’ancien député libéral et ambassadeur itinérant a ajouté que le parrainage comportait beaucoup de d'inconvénients pour les candidats à la présidentielle mais aussi pour les populations qui ne comprennent pas le principe et risquent d’être disqualifiés en cas de mauvais parrainage.

Il a en sus enjoint le Président Macky Sall à travailler encore plus pour les besoins de la population seule gage de sa réélection. « Monsieur le Président Macky Sall arrêtez, vous pouvez gagner des élections sans pour autant utiliser certaines méthodes. On vous a élu par les urnes et si le deuxième mandat devait vous être conféré, ce sera pas les urnes », a-t-il martelé.

Il a, pour finir sur la situation politique dans le Sine Saloum, alerté le chef de l’État Macky Sall sur les risques encourus...