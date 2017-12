El Hadj Malick Guèye : " Aminata Touré travaille pour le président Macky Sall. Son parcours exemplaire lui permet de défendre avec brio le régime en place ! "

L'ancien premier ministre, Aminata Touré, vient de bénéficier du soutien de l'ancien député libéral, El Hadj Malick Guèye. Selon le président du mouvement' Suxali Sine-Saloum and ak Senegaal", Aminata Touré ne donne jamais une information sans en avoir une maîtrise parfaite. " Mimi Touré a fait un parcours exemplaire qui lui permet de défendre avec brio le régime en place. Il y a par ailleurs, plusieurs réactions souvent irréfléchies à la suite de sa dernière sortie annonçant les 200 milliards qui ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Les gens sont jaloux d'elle, car conscients de leurs limites ", ironise-t-il.



Pas question pour lui de laisser les détracteurs de Mimi Touré perdurer dans leurs invectives. " Aminata Touré travaille pour le président Macky Sall. Toutefois, il y a des hommes politiques qui font tout pour semer le doute dans l'esprit des sénégalais, mais cela ne passera pas. Aminata Touré et Mouhammad Boun Abdallah Dionne, sont les deux premiers ministres qui ont joué un rôle important et sans précédent sous Macky Sall. Alors, nous devons les soutenir et arrêter de jeter des pierres dans leur champ. "



A le croire toujours, le président Macky Sall doit aussi s'intéresser aux jeunes 'mbacké-mbacké' dont les membres du mouvement 'Dolél Macky Sall' constitué de plus de 200 personnes à Touba et dirigé par Serigne Khassim Mbacké...