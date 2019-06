El Hadj Kassé à sa sortie d'audition : « Je continue ce combat pour la justice, l'égalité et la vérité dans notre pays... Je n'ai jamais enfoncé qui que ce soit à fortiori Aliou Sall... »

Le ministre, conseiller en charge de la Culture vient tout juste de sortir des locaux de la brigade des affaires générales où il faisait face aux enquêteurs de la Dic. El Hadj Kassé nous livre ses premiers mots à sa sortie d'audition. « J'ai rencontré des gens extrêmement courtois qui m'ont posé des questions et j'ai répondu », a indiqué le chargé de la culture à la pésidence.

A l'endroit de ses amis, parents et camarades de parti, il a affirmé camper sur sa position par rapport à ses sorties et déclarations. « Je suis toujours sur les mêmes positions de combat parce que toute ma vie a été un combat. Je continue ce combat pour la justice pour l'égalité et pour la vérité dans notre pays », a t-il soutenu devant les journalistes.

Poursuivant toujours, il décare n'avoir « jamais enfoncé qui que ce soit à fortiori Aliou Sall. Et voilà, on saura bien la vérité. »

Pour finir, El Hadj Kassé d'appeler au calme et à la sérénité pour un Sénégal pour tous. « Il faut que la sérénité revienne dans ce pays parce ce que si ça se casse, ça se casse pour tout le monde »