El Hadj Hamidou Kassé, conseiller spécial du chef de l’Etat : «C’est le dialogue qui a donné naissance au Plan Sénégal Emergent»

« Macky Sall conçoit le dialogue comme un processus multi-dimensionnel . Il n’est pas seulement politique, il est économique, il est social, il est culturel, il est religieux. C’est pourquoi nous avons en2016 institué la forme la plus avancée du dialogue démocratique qui touche à l’ensemble des secteurs », c’est ce qu’a déclaré ce vendredi El Hadj Hamidou Kassé. Ce dernier participe, comme vous le suivez en direct sur Dakaractu, au panel organisé par le CIRID (Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue) et qui a pour thème : « Dynamiques de dialogue en Afrique : les exemples du Sénégal et du Maroc ».



Pour le conseiller du président de la République, il y a deux méthodes pour changer une société : on peut choisir l’hypothèse révolutionnaire ou bien essayer de « faire évoluer la société par des réformes cumulatives ». C’est la voie que le président a choisi », déduit M. Kassé. Rappelant que depuis 2012, Macky Sall a initié des concertations dans tous les domaines de la vie socio-économique.



« C’est le dialogue qui a donné naissance du Plan Sénégal Emergent », renchérit le journaliste et philosophe, qui fut lauréat du président de la République pour les Lettres au milieu des années 90. Il a aussi révélé que huit programmes de candidats à la présidentielle de 2012 composent le Pse.



Ainsi, relève-t-il des concertations ont été menées dans le cadre du Cnri (Commission nationale de réforme des institutions) et avant l’adoption de l’Acte 3 de la décentralisation.