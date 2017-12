El Hadj Bou Goumbala, président régional des opérateurs de Kaolack : " Nous avons finalement trouvé un terrain d'entente avec la direction de la Sonacos"

Après la pluie, c'est le beau temps à la Sonacos SA de kaolack. En effet, les opérateurs qui avaient opposé un refus catégorique depuis le début de la campagne de décharger leurs graines d'arachide, ont finalement trouvé un consensus avec la direction de l'usine à la suite d'une réunion qui s'est tenue hier à Dakar, sous la présidence du directeur général, Pape Dieng.



" Il y avait un problème pour la réception à la Sonacos SA de Kaolack à cause de l'abattement. Dieu merci, il y a une réunion qui s'est tenue à la direction de l'usine avec les opérateurs, alors ils sont tombés d'accord pour pouvoir décharger aujourd'hui les camions", a annoncé le président régional de Kaolack de la fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal, El Hadj Bou Goumbala.





" Nous avons cette année une production d' 1million 400 mille tonnes, mais tout sera vendu, à part l'arachide qui est destinée à la consommation", a rassuré Mr Goumbala.



Toutefois, la Sonacos est actuellement l'unique huillier qui est en mesure d'acheter les graines d'arachide. Les autres huilliers comme la Copéol, le WAO etc, ont préféré ne pas prendre d'engagement du fait des retards notés par rapport à ce que l'État leur doit, une enveloppe financière estimée à plus d'1 milliard 500 millions de FCfa.