El Clasico Barca – Real Madrid : Laliga déroule le tapis rouge à Dakar, à la place du souvenir.

Pour ce 181e clasico qui s’annonce particulier cette année marquée par la pandémie, le FC Barcelone recevra au Camp Nou son grand rival le Real Madrid, ce samedi 24 octobre, à 14h00 GMT. Pour marquer le coup, une invitation de taille a été faite par Laliga qui a lancé l’opération « Tapis rouge » dans plusieurs grandes (Sept sites au total) villes du monde entier dont la capitale Sénégalaise, Dakar.







C’est précisément à la place du souvenir Africain situé sur la corniche Dakaroise, que le tapis rouge a été symboliquement déroulé pour annoncer l’évènement en grande pompe. De l’avis d’Oscar Mayo, le directeur marketing et développement de Laliga, il s’agit là d’une sorte d’invitation adressée au monde entier pour assister au rendez-vous phare du championnat Espagnol.







En l’absence de public dans les travers (Huis clos) ce match sera d’autant plus scruté par les supporters des deux camps. Chacun pourra vibrer au rythme de la rencontre depuis son pays, sa ville, son quartier et... Ainsi de Londres à Dakar, en passant par l’Inde, l’Australie et New York City, le clasico sera au menu. Car le « Tapis rouge » sera déployé dans au moins sept villes reparties sur six continents : Sydney Opera (Australie), Red Fort – Delhi (Inde), Tower Bridge – Londres (Royaume-Uni), Place du souvenir Africain – Dakar (Senegal), Torre Del Reloj – Carthagéne des Indes (Colombie) et Navruz Palace – Douchanbé (Tadjikstan.)







Le choix de Dakar, une évidence selon Ramata Thiam, la déléguée du réseau mondial de la Laliga, qui parle d’une ville d’histoire et de passion footballistique.