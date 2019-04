Éjecté du nouveau gouvernement, Mbagnick Ndiaye exprime sa gratitude au président Macky Sal’

« J’exprime ma gratitude et ma reconnaissance à SE Macky Sall pour le compagnonnage et la confiance qu’il m’a accordée dans l’exercice de ses différentes fonctions et missions depuis plus d’une décennie au service de l’Etat.

Nos prières, nos vœux de reussite vous accompagnent pour ce nouveau quinquennat. Ce fut un privilège et un honneur d’avoir servi la République à vos côtés. »



Mbagnick Ndiaye