Éjecté du Gouvernement : La réaction de Mary Teuw Niane

Ministre de l’Enseignement Supérieur dans le dernier Gouvernement, Mary Teuw Niane cède sa place à Cheikh Oumar Hanne, désormais ex DG du COUD. Sur son compte twitter, l’ex ministre de réagir à la mise à terme de ses responsabilités. « J’exprime à Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall mes vifs remerciements pour l’opportunité qu’il m’a donnée de servir mon pays pendant six ans et cinq mois comme Ministre de la République. J’ai bénéficié de son soutien constant et de son accompagnement. Je lui souhaite plein succès et réussite » a-t-il écrit.