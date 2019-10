Éjecté de son poste de vice-président : Yaya Sow apporte des précisions...

À Koungheul où il tient actuellement un point de presse, le député Yaya Sow a tenu à apporter une précision sur l'information qui a été relayée ce matin par la presse nationale faisant état de son éjection à la tête de la vice-présidence de la commission santé de l'assemblée nationale.



" Je ne suis pas intéressé par les postes à l'assemblée nationale. Lors de la mise en place des commissions, j'avais fait part de mon refus de prendre part à une commission. Donc, je ne considère pas cela comme une éjection. Et mon objectif est de représenter la région de Kaffrine parce que c'est la liste départementale qui a fait de moi un député. Donc, mon but ultime est de mériter la confiance des kafffrinois. Si c'était la liste nationale, j'aurais démissionné tout de suite..."



Yaya Sow d'enfoncer le clou. "Je maintiens aussi mes propos, car je ne suis pas d'accord avec les décisions nominatives à l'assemblée nationale, surtout celles de Cheikh Tidiane Gadio et Abdoulaye Baldé..."



Nous y reviendrons...