Eïd-El Kébir / Comment immoler et quel bélier immoler : L'Imam de Liberté 6 Extension énonce les critères.

À quelques heures de la Tabaski pour une grande partie du Sénégal, nous avons fait un tour dans la ville pour donner la parole aux fins connaisseurs, à l'instar de l'Imam Moustapha Niang, officiant à la Mosquée de Liberté 6 extension. Il nous a indiqué les conditions à remplir pour devoir tuer un mouton et les caractéristiques du bélier à immoler.

"Immoler un mouton le jour de la Tabaski n'est pas une obligation pour tout musulman. C'est seulement ceux qui ont les moyens qui sont concernés.



Le mouton à immoler doit remplir des critères bien précis et en l'immolant, il faut couper le sept nerfs et ou artères avant de lever le couteau. L'Imam précise que celui qui fait le sacrifice, doit utiliser un couteau tranchant", nous apprend l'Imam.



L'Imam d'ajouter que la viande et les autres parties exterieures (cornes, sabot, peau, ...) ne doivent pas être vendues ni données en crédit. Par contre, précise-t-il, il faut donner en aumône une partie de la viande aux plus démunies...