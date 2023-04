Eïd El Fitr 2023 : Ousmane Sonko annonce le lancement de 12 grands travaux pour la ville de Ziguinchor

Le maire de la ville de Ziguinchor à sa sortie de la prière de l’Eïd El Fitr à la mosquée des Hlm où il a prié, a fait une annonce de taille pour la ville de Ziguinchor. Face aux journalistes, Ousmane Sonko a annoncé le lancement des 12 projets phares de son programme Bourock pour la capitale sud du pays.



« Le mercredi nous lancerons les 12 grands travaux de la mairie de Ziguinchor que nous avons édictés dans le programme Bourock : aménagement d’espace public, c’est-à-dire des places vertes ; aménagement de plateau sportif et le premier, c’est le stade municipal Jules François Bocandé qui sera édicté aux normes internationales ; il y a aussi la voirie avec le pavage et l’aménagement de route pour faciliter les déplacements dans les quartiers ; il y a aussi les écoles et les postes de santé ; la construction de deux marchés pour désengorger celui de Boucotte : le marché au poisson et celui des produits agricoles ; le lancement officiel de l’économie sociale et solidaire pour accompagner les femmes et les jeunes avec de petits financements. Nous avons atteint la somme de 100 millions annoncée lors du lancement des levées de fonds ; il y a aussi l’éclairage public qui fait partie de notre programme phare dans les quartiers qui en ont plus besoin », révèle Ousmane Sonko.



Ainsi il dit rendre grâce à Dieu et aux Ziguinchorois qui m’ont porté à la tête de cette mairie. Hormis les actes politiques, les Ziguinchorois savent et reconnaissent que nous travaillons pour elles. « Je félicite l’équipe municipale qui me comprend et la patience parce qu’en prenant la mairie, ils ont mesuré la dimension sur le plan politique et savent que mes ambitions dépassent la ville de Ziguinchor. Je travaille d’arrache-pied même si je ne suis pas à Ziguinchor. Parfois, l’État essaie de bloquer la marche de la mairie, c’est ça leur stratégie », a fait savoir le maire de la ville de Ziguinchor.