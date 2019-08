Eid-Al-Kabir à Yoff : Chants religieux et invocations du nom d'Allah avant la prière

La fête de Tabaski est célébrée ce lundi à Yoff. Les fidèles, habillés en blanc, ( symbole de la tarikha Layène), sont venus, comme d'habitude, en masse pour assister à la prière que l'Imam Libasse Laye va effectuer.

Cette cérémonie de prières qui entre dans la cadre de la fête de la fin du Hajj et la commémoration du sacrifice d'Abraham est d'une importance capitale chez la communauté musulmane.

C'est donc avec des chants et l'invocation du nom du Tout Puissant que les fidèles de Mame Limamou ont choisi de débuter l'avant-prière en attendant l'arrivée de l'Imam qui devra faire à la fin de la prière, des recommandations et rappels pour la communauté...