Égypte / Drame de l'église d'Abu Sifin : Les condoléances de Macky Sall au Président Abdel Fattah Alsisi.

Suite à l'incendie ayant causé la mort de 41 personnes, ce 14 Août 2022, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a présenté ses condoléances "émues au Président Abdel Fattah Alsisi et au peuple Égyptien frère", lit-on sur le compte Twitter du chef de l'État.

D'après le ministère Égyptien de l'intérieur, c'est le climatiseur d'une salle de classe au deuxième étage du bâtiment où se trouve l'église qui serait tombé en panne et aurait dégagé une grande quantité de fumée, qui a été la cause principale des blessures et des décès...