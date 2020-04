Effort de guerre face au Covid-19 : L’ARTP et ses institutions débloquent 117 millions de FCFA.

L’autorité de régulation des télécommunications et des postes s’est présentée ce matin au ministère des finances et du budget pour apporter sa contribution à l’effort de guerre contre le Covid-19. Un soutien venant de cette structure de l’État et de ses institutions et qui est réparti en diverses étapes.







L’Artp en répondant à l’appel du chef de l’éÉat sur cette crise provoquée par la pandémie, a donné différents chèques d’un montant global de 117 millions de Francs CFA au ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo.







Cette contribution est composée ainsi de :



- 100 millions au titre de l’institution



- 10 millions débloqués au nom de la coopérative de l’Artp



- 5 millions venant de l’amicale des cadres



- 2 millions de la part des femmes de la structure.







Il faudra souligner par ailleurs que l’autorité de régulation des télécommunications et des postes, au-delà de cette contribution visant à lutter contre le Covid-19, a réuni les différents opérateurs des télécommunications pour un apport technique dans le cadre du télétravail qui a été opéré depuis que la propagation du virus a commencé à prendre de l’ampleur.







Selon le directeur général de l’Artp, Abdoul Ly, « des commissions ont été mises en place pour le traçage des personnes malades mais également pour que les différentes ressources humaines soient mises dans des conditions de travail adéquates pour mieux faire face à la crise »