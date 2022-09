Effondrement d’une dalle au marché Gueule-Tapée Case Bi : La maire de Patte d’Oie, Maïmouna Dièye annonce de fermes mesures sur l’exploitation du marché.

La maire de Patte d’Oie qui a écourté son voyage pour s’enquérir de l’accident qui a fait deux morts au marché Limamou Laye dans sa commune, a tout d’abord exprimé sa tristesse et sa consternation. « C’est une consternation qui ne dit pas son nom par rapport à l’ampleur des dégâts que je viens de constater personnellement. Parce que j’étais hors du pays et j’ai écourté mon voyage. Je viens d’arriver de l’aéroport. C’est une consternation et la tristesse vraiment, car il y a des pertes en vie humaine. Je m’incline devant l’âme des disparus tout comme nous prions pour les blessés ».



Pour Mme le maire de la de Patte d'Oie, cet accident pouvait bien être évité. « La commune a été dès le début aux côtés des victimes. Il y a eu un accompagnement de la mairie de la Patte d’Oie. Cet accident soulève un débat lié à un constat récurent qui fait qu’il y a eu récemment beaucoup de problèmes liés au marché en dehors du problème de construction, il y a aussi la gestion qui fait défaut. Les commerçants ne s’entendaient pas mais en plus de cela, il y avait un certain bras de fer avec la mairie. Mais malgré tout, nous avions pu réconcilier la mairie et les commerçants. Ce qui était déjà un grand pas et il était question dans la continuité de venir en moins d’un mois déguerpir une partie du marché », a renseigné Mme Maïmouna Dièye.



C’est en sens que la maire de Patte d’Oie annonce des mesures fermés en concertation avec les acteurs pour régler définitivement la question de l’exploitation et la gestion du dit marché. « C’est un accident qui est arrivé, mais c’est quelque chose qu’on pouvait éviter. On aurait voulu que ça soit autrement, mais c’est une occasion que nous allons saisir pour régler définitivement le problème lié à la gestion, à la construction et l’occupation de cette zone du marché Seydina Limamou Laye. Des mesures seront prises parce que la mairie a un rôle à jouer. Des mesures seront prises par rapport à la gestion du marché et l’exploitation d’une manière générale. Cela avec des concertations et des discussions », a-t-elle conclu...