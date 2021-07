Effondrement d'une dalle à Dalifort : Un père de famille, son épouse et sa fille y ont perdu la vie.

Une dalle d'une maison s'est effondrée vers 4 heures du matin à Dalifort dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021. Cet accident tragique a fait 3 victimes dont un père de famille, son épouse et sa fille.



L'effondrement des dalles et bâtiments au Sénégal a toujours été une question préoccupante pour la population, mais également pour le Chef de l'État. En effet, lors du Conseil des ministres du 03 février 2021, le président de la République avait donné la directive relative à la réglementation qui préserve davantage la sécurité et la qualité des constructions autorisées et des habitations.



Sur ce, une réunion avec les experts du bâtiment s’est tenue au ministère de l’Urbanisme le vendredi 23 avril 2021 pour réfléchir sur la question des effondrements de bâtiments et des dalles qui causent beaucoup de pertes en vies humaines.