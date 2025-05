Effondrement d’un immeuble à Ngor : « Ce qui s’est passé hier est désolant » (Me Aïda Diawara Diagne, Pdte CDNS)

La présidente de la Chambre des Notaires du Sénégal a regretté l’effondrement tragique d’un immeuble de cinq étages qui s’est produit hier à Ngor et qui a coûté la vie à deux personnes. Me Aïda Diawara Diagne, interpellée lors du forum sur le système foncier et l’immatriculation au Sénégal en marge des réunions institutionnelles de l’Union Internationale du Notariat, espère toutefois que de fortes mesures à court terme seront prises par les autorités compétentes pour éviter de tels drames.