Effondrement d’un bâtiment à Khar Yalla : 13 victimes, dont un mort, 4 corps introuvables et des blessés évacués à l’hôpital

C’est dans la nuit du lundi et mardi 30 janvier 2024 vers 01h du matin que les sapeurs pompiers ont été alertés d’un effondrement d’un bâtiment au quartier de khar yalla non loin des locaux de Walfadjri et de la SDE. Au total, on dénombre 13 victimes qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’effondrement. Pour le moment, le bilan fait état d’un mort, quatre corps introuvables et une victime traitée sur place et 11 autres évacués dans une structure sanitaire de la place.