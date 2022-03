Effondrement d’un abri provisoire à Kaffrine : le MEN apporte des précisions et appelle à la vigilance et à la responsabilité.

C’est travers une note de précision publiée ce lundi 28 mars 2022, que le ministère de l’Éducation nationale a tenu à apporter des précisions sur une information relayée par la presse et faisant état de l’effondrement d’un abri provisoire qui aurait occasionné neuf (09) blessés graves évacués à l’hôpital de Kaffrine.



« Après vérification faite par l’inspection académique de Kaffrine, le ministère de l’Éducation nationale (MEN) précise qu’il s’agit d’un Daara traditionnel situé à Keur Biram à Mabo. Le maître coranique s’est installé dans une mosquée abandonnée abritant le Daara », renseigne ladite note signée par le directeur de la formation et de la communication, Mamadou Ndiaye Diagne.



Par conséquent, « il ne s’agit ni d’une structure formelle ni d’un abri provisoire relevant du MEN », a précisé le porte-parole du ministère avant d’appeler tous les acteurs à la vigilance et à la responsabilité...