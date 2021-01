Effondrement Bâtiment R+3 à Khodoba / Bilan provisoire : Quatre morts et 3 blessés graves.

24 heures après l'effondrement du bâtiment R+3 à Khodoba (Keur Moussa), sur la route nationale entre Pout et Km 50 en allant sur Dakar, le bilan s'alourdit et passe à quatre morts. Trois blessés graves sont toujours suivis à l'hôpital Amadou Sakhir Ndéguiène de Thiès.

Les opérations de sauvetage ont accusé un retard, ce jeudi 28 décembre 2021. Elles ont, en effet, démarré en début d'après-midi. Ce, en dépit de la gravité du drame. Surtout que pour l'heure, des victimes pour lesquelles tout espoir de vie est perdu, sont encore sous les décombres.

Pire, depuis l'annonce du drame, l'on s'interroge sur le mutisme des autorités de l'entreprise 3MD Energy spécialisée dans la construction de poteaux électriques haute tension et de carrelage. Ce qui laisserait croire que le nombre exact de victimes du drame pourrait s'alourdir au terme des recherches...