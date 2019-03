Efficience des politiques publiques : L’ASENA insiste sur la logique des résultats plutôt que celle des procédures.

L’association sénégalaise des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration de France (ASENA) a organisé ce vendredi 29 mars, une rencontre d’échanges sur « la modernisation de la gestion des ressources humaines face aux enjeux du Plan Sénégal émergent ».

Ce dîner débat qui a vu la participation de plusieurs fonctionnaires de l’État ainsi que des membres du secteur privé, entre dans le cadre des séries de conférences portant sur les principaux enjeux de l’administration pour la bonne réussite du Pse.

Pour Yoro Dia, président de ladite association, « un pays émerge avec des élites et des idées », non sans rappeler la nécessité pour l’administration sénégalaise de privilégier la logique des résultats beaucoup plutôt que celle relative aux procédures.

En outre, l’analyste politique de signaler qu'à l'issue de ce panel, l’Asena compte publier une Revue dénommée "La Rampp" (Revue africaine de management et de politique publique) en réponse aux défis et problématiques actuelles pour ainsi permettre à notre pays d’accéder à l’émergence...