Efficacité et sobriété énergétique : L’ARTP fait appel aux services de l’AEME.

L’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a noué ce matin un partenariat avec l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME) dans le but de réduire sa facture d'électricité de manière drastique.



Cette cérémonie de signature qui a vu la présence des deux directeurs généraux, a été aussi l'occasion pour l’AEME, de soutenir l’autorité de régulation des télécommunications et des postes, à travers des systèmes intelligents pour une meilleure rationalisation de l’énergie.



Quant à l’ARTP, elle promet la facilitation de cette collaboration à travers un cadre partenarial et compte la pérenniser pour d'éventuelles assistances de ses différentes entités...