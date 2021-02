Efficacité de l’Astrazenecca / Les experts en immunisation de l'OMS l’examinent ce lundi.

Après l’annonce temporaire de la suspension de l’administration du vaccin produit par l’Astrazenecca en Afrique du Sud pour raison d’inneficacité, l’organisation a pris le dossier en main.



Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont eu carte blanche de l’organisation pour examiner à nouveau à partir de ce lundi le vaccin. Car des doutes sont soulevés par les autorités sud-africaines sur son efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus.



Selon le communiqué sur l’étude de l'université du Witwatersrand à Johannesburg « les premiers résultats semblent confirmer que la mutation du virus détectée en Afrique du Sud peut se transmettre à la population déjà vaccinée ». Toutefois, l’entreprise créatrice du vaccin s’est prononcée. "Nous pensons que notre vaccin protégera quand même contre les formes graves de la maladie", a affirmé pour sa part un porte-parole d'AstraZeneca, contacté par l'AFP.



Le comité stratégique des experts en immunisation de l'OMS se réunit en visioconférence pour formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin. "Une attention particulière sera donnée à la discussion sur l'utilisation du vaccin sur les adultes les plus âgés", précise l'agenda de l'OMS...