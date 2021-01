Éducation sexuelle / les parents d’élèves posent leurs vétos et interpellent l’État...

L'Union Nationale des Parents d'Élèves et d'Étudiants du Sénégal (UNAPEES), s’est invitée au débat du projet relatif à l'introduction d'un module sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Et pour couper court, l’unapees invite le ministère de l'Éducation Nationale à associer et impliquer la communauté parentale à travers leurs associations à la conception et à l'exécution des réformes, à la définition des programmes et au choix des contenus, à l’élaboration des projets ayant pour cible les élèves.



Une position clairement affichée par les camarades d’Abdoulaye Fané, signataire dudit communiqué lu à Dakaractu. Le hic selon eux, c’est l'absence, à cet atelier des organisations de parents d'élèves qui étaient invitées. Une rencontre organisée à Saly les 21, 22 et 23 Décembre 2020 par le ministère de l'Éducation nationale sous l'égide de l'UNESCO. Le thème discuté avec les participants portait sur : " capitaliser les bonnes pratiques y compris les modules sur les violences de genre en milieu scolaire (VGMS)".



Fidèle à sa mission de veille et de mise en garde contre toute dérive, l’UNAPESS s'oppose à toutes les réformes et initiatives qui font abstraction des valeurs culturelles et cultuelles fondamentales de notre pays.