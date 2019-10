Education pour tous : La Cosydep se penche sur la cible 4.5 de l’ODD4

Prendre en compte la cible 4.5 de l’ODD4 dans toutes les politiques éducatives au Sénégal, tel est le défi à relever par les différents acteurs du système éducatif, selon la coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) qui tient les 28 et 29 octobre un atelier national sur l’examen de la mise en œuvre dudit programme. Il s’agit d’un diagnostic institutionnel sur les enjeux et défis concernant l’accès pour tous à l’éducation de qualité, l’égalité des sexes avec un accent mis sur les groupes vulnérables. Au sortir de cet atelier de deux jours, de fortes recommandations seront attendues en vue de dresser un plan d’action global dans le cadre de l’atteinte des objectifs pour le développement et de la Posco/Agenda 2030.